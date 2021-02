Pedopornografia | a Catania 25 indagati tra cui 15 minorenni

(Di venerdì 12 febbraio 2021)(ITALPRESS) – La Procura Distrettuale e la Procura per idihanno disposto numerose perquisizioni e sequestri, eseguiti dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, nei confronti di persone indagate a vario titolo per divulgazione di pornografia minorile e istigazione ad atti di pedofilia. Al momento sono 25 gli, di cui 15, residenti nella provincia die di età compresa tra i 14 ed i 25 anni. Le indagini sono state svolte dalla Polizia Postale disotto la direzione del Centro Nazionale Contrasto Pedo Pornografia on-line (CNCPO) del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni. Gli accertamenti sono scattati in seguito alla denuncia di una donna, madre di una adolescente, all’epoca 16enne, che era venuta a ...

