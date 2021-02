Pattinaggio artistico, Finali Gran Premio Italia 2021: sfida aperta in campo femminile. Gutmann a caccia del poker (Di venerdì 12 febbraio 2021) La prova della specialità individuale femminile sarà una tra le più affascinanti delle Finali del Gran Premio Italia 2021, competizione di Pattinaggio artistico in scena sabato 13 e domenica 14 febbraio presso l’IceLab Arena di Bergamo. Una gara che, come già capitato diverse volte nel corso di questa stagione, sarà contrassegnata da diverse variabili. Lara Naki Gutmann, pattinatrice che ha vinto sia i Campionati Nazionali di Egna che le due tappe di qualificazione, è chiamata un compito non banale, difendere la leadership, facendo perno sulla sua Grande scorrevolezza e sulla qualità negli elementi tecnici. Tra le principali contendenti impossibile non citare Ginevra Negrello, atleta che al primo anno nella massima ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) La prova della specialità individualesarà una tra le più affascinanti delledel, competizione diin scena sabato 13 e domenica 14 febbraio presso l’IceLab Arena di Bergamo. Una gara che, come già capitato diverse volte nel corso di questa stagione, sarà contrassegnata da diverse variabili. Lara Naki, pattinatrice che ha vinto sia i Campionati Nazionali di Egna che le due tappe di qualificazione, è chiamata un compito non banale, difendere la leadership, facendo perno sulla suade scorrevolezza e sulla qualità negli elementi tecnici. Tra le principali contendenti impossibile non citare Ginevra Negrello, atleta che al primo anno nella massima ...

