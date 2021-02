Pattinaggio artistico, Finali Gran Premio Italia 2021: prevista la diretta su RAI Sport. Il programma dell’evento (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tra poco più di ventiquattro ore i riflettori dell’IceLab Arena di Bergamo si accenderanno per accogliere le Finali del Gran Premio Italia, competizione interna di Pattinaggio artistico ideata appositamente dalla FISG per garantire un minimo di ritmo gara ai principali membri della Nazionale, quest’anno pesantemente svantaggiati da un calendario ISU dilaniato dalle cancellazioni dettate dall’emergenza sanitaria. L’evento, per Grande parte dei partecipanti, sarà un vero e proprio test in vista dei Campionati Mondiali di Stoccolma (Svezia), regolarmente pianificati dal 22 al 28 marzo, rassegna che sarà per certi versi “al buio”, visto che tutti i concorrenti si presenteranno senza alcun tipo di feedback di carattere internazionale. Per questo motivo sarà estremamente ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tra poco più di ventiquattro ore i riflettori dell’IceLab Arena di Bergamo si accenderanno per accogliere ledel, competizione interna diideata appositamente dalla FISG per garantire un minimo di ritmo gara ai principali membri della Nazionale, quest’anno pesantemente svantaggiati da un calendario ISU dilaniato dalle cancellazioni dettate dall’emergenza sanitaria. L’evento, perde parte dei partecipanti, sarà un vero e proprio test in vista dei Campionati Mondiali di Stoccolma (Svezia), regolarmente pianificati dal 22 al 28 marzo, rassegna che sarà per certi versi “al buio”, visto che tutti i concorrenti si presenteranno senza alcun tipo di feedback di carattere internazionale. Per questo motivo sarà estremamente ...

