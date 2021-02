Passaporto vaccinale europeo, Ue riflette sulla proposta greca (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Grecia propone un Passaporto vaccinale per consentire di spostarsi tra i Paesi Ue, l’ipotesi verrà discussa ma ci sono già i primi attriti L’Unione Europea mette al vaglio l’ipotesi di un Passaporto vaccinale per spostarsi tra i paesi europei senza limitazioni. L’iniziativa è stata proposta dal primo ministro greco ma per adesso non sembra esserci sintonia tra tutti i Paesi dell’Unione europea. A favore si sono schierati Malta e Portogallo. Il primo ministro maltese Robert Abela in una lettera infatti definisce il Passaporto vaccinale “uno strumento utile in questa crisi”. Dall’altra parte invece il primo ministro del Portogallo António Costa ha dichiarato: “È importante che la prossima estate le persone si sentano sicure di viaggiare nel nostro Paese”. La ... Leggi su zon (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Grecia propone unper consentire di spostarsi tra i Paesi Ue, l’ipotesi verrà discussa ma ci sono già i primi attriti L’Unione Europea mette al vaglio l’ipotesi di unper spostarsi tra i paesi europei senza limitazioni. L’iniziativa è statadal primo ministro greco ma per adesso non sembra esserci sintonia tra tutti i Paesi dell’Unione europea. A favore si sono schierati Malta e Portogallo. Il primo ministro maltese Robert Abela in una lettera infatti definisce il“uno strumento utile in questa crisi”. Dall’altra parte invece il primo ministro del Portogallo António Costa ha dichiarato: “È importante che la prossima estate le persone si sentano sicure di viaggiare nel nostro Paese”. La ...

fattoquotidiano : Passaporto vaccinale europeo, a Bruxelles l’ipotesi di un certificato per gli immuni. Dalla Spagna alla Germania, l… - icittadini : Passaporto vaccinale europeo, a Bruxelles l’ipotesi di un certificato per gli immuni. Dalla Spagna alla Germania, l… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Passaporto vaccinale europeo, a Bruxelles l’ipotesi di un certificato per gli immuni. Dalla Spagna alla Germania, le p… - StefaniaFalone : Passaporto vaccinale europeo, a Bruxelles l’ipotesi di un certificato per gli immuni. Dalla Spagna alla Germania, l… - ele9380 : Passaporto vaccinale europeo, a Bruxelles l’ipotesi di un certificato per gli immuni. Dalla Spagna alla Germania, l… -