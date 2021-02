Passaporto vaccinale europeo, a Bruxelles l’ipotesi di un certificato per gli immuni. Dalla Spagna alla Germania, le posizioni dei Paesi Ue (Di venerdì 12 febbraio 2021) C’è chi lo vorrebbe subito, chi lo auspica ma non troppo presto, e chi non vuole proprio sentirne parlare. È il Passaporto vaccinale europeo, un documento che permetterebbe di spostarsi nell’Unione europea senza le limitazioni imposte a causa della pandemia. Ma per ora non c’è sintonia tra i Paesi e le istituzioni comunitarie sulla sua adozione. Il calcio d’inizio al dibattito lo ha dato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis il 12 gennaio. In una lettera alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sosteneva che “le persone vaccinate dovrebbero essere libere di viaggiare”. Dalla sua parte si sono subito schierati Malta e Portogallo. Il primo ministro maltese Robert Abela lo ha fatto in modo altrettanto ufficiale, con una lettera in cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) C’è chi lo vorrebbe subito, chi lo auspica ma non troppo presto, e chi non vuole proprio sentirne parlare. È il, un documento che permetterebbe di spostarsi nell’Unione europea senza le limitazioni imposte a causa della pandemia. Ma per ora non c’è sintonia tra ie le istituzioni comunitarie sulla sua adozione. Il calcio d’inizio al dibattito lo ha dato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis il 12 gennaio. In una letterapresidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sosteneva che “le persone vaccinate dovrebbero essere libere di viaggiare”.sua parte si sono subito schierati Malta e Portogallo. Il primo ministro maltese Robert Abela lo ha fatto in modo altrettanto ufficiale, con una lettera in cui ...

