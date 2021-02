Pasquale Zagaria: libertà anticipata per il boss dei Casalesi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Durante l’emergenza Covid era riuscito ad ottenere gli arresti domiciliari creando uno scandalo tra molti. Oggi il boss del clan camorristico dei Casalesi, Pasquale Zagaria torna in libertà con tre anni di anticipo Pasquale Zagaria, perchè lo sconto di pena? Grazie al ricalcolo il boss camorrista ha ottenuto uno sconto di pena di tre anni: Leggi su periodicodaily (Di venerdì 12 febbraio 2021) Durante l’emergenza Covid era riuscito ad ottenere gli arresti domiciliari creando uno scandalo tra molti. Oggi ildel clan camorristico deitorna incon tre anni di anticipo, perchè lo sconto di pena? Grazie al ricalcolo ilcamorrista ha ottenuto uno sconto di pena di tre anni:

