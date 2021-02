Parole d’amore per San Valentino 2021: biglietti, calligrafia, carte da lettere e diari (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il mondo della cartoleria sta vivendo un momento d’oro. Se non scomparsi, quanto meno caduti un po’ in disuso negli ultimi anni, carte da lettera, cartoline, ma anche agende, penne stilografiche, addirittura ceralacca ed ex libris sono tornati di moda ultimamente. Soprattutto nel 2020, un anno particolare, che ha cambiato molte abitudini. Ed è così che la scorsa estate si sono spedite molte più cartoline, le classiche “Saluti da…”, e lo scorso Natale al posto di vedersi ci si è inviati per posta il classico biglietto d’auguri. Ultimo dato, le vendite delle penne stilografiche sono aumentate esponenzialmente. E lo scorso 23 gennaio si è festeggiato l’Handwriting Day, il giorno della scrittura a mano. Leggi anche › Dai royal spagnoli a quelli belgi: le cartoline di auguri dei reali europei ( e di ... Leggi su iodonna (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il mondo della cartoleria sta vivendo un momento d’oro. Se non scomparsi, quanto meno caduti un po’ in disuso negli ultimi anni,da lettera, cartoline, ma anche agende, penne stilografiche, addirittura ceralacca ed ex libris sono tornati di moda ultimamente. Soprattutto nel 2020, un anno particolare, che ha cambiato molte abitudini. Ed è così che la scorsa estate si sono spedite molte più cartoline, le classiche “Saluti da…”, e lo scorso Natale al posto di vedersi ci si è inviati per posta il classico biglietto d’auguri. Ultimo dato, le vendite delle penne stilografiche sono aumentate esponenzialmente. E lo scorso 23 gennaio si è festeggiato l’Handwriting Day, il giorno della scrittura a mano. Leggi anche › Dai royal spagnoli a quelli belgi: le cartoline di auguri dei reali europei ( e di ...

