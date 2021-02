Parma, si presenta Pellè: “Situazione complicata ma sono fiducioso, possiamo svoltare” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Graziano Pellè, si è ufficialmente presentato alla stampa come nuovo attaccante del Parma. Per l’attaccante salentino si tratta di un ritorno a Parma. Quando sarà pronto per scendere in campo: “Per quanto riguarda la condizione, nonostante abbia terminato la stagione a fine anno ho lavorato e mi sono tenuto pronto. Con la squadra è sempre un’altra cosa, bisogna essere intelligenti ad entrare e dare la mano al momento giusto. Il mister deve decidere, siamo tutti a disposizione e spero di fare bene senza alibi. Per quanto riguarda la Cina, la scelta di andare lì era la migliore che poteva capitarmi. Quando uno è un professionista dà il massimo ovunque sia, avevo raggiunto una maturità tale da rispettare il campionato che è al di sotto dell’Europa. Gli allenamenti sono sempre intensi, con ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 febbraio 2021) Graziano, si è ufficialmenteto alla stampa come nuovo attaccante del. Per l’attaccante salentino si tratta di un ritorno a. Quando sarà pronto per scendere in campo: “Per quanto riguarda la condizione, nonostante abbia terminato la stagione a fine anno ho lavorato e mitenuto pronto. Con la squadra è sempre un’altra cosa, bisogna essere intelligenti ad entrare e dare la mano al momento giusto. Il mister deve decidere, siamo tutti a disposizione e spero di fare bene senza alibi. Per quanto riguarda la Cina, la scelta di andare lì era la migliore che poteva capitarmi. Quando uno è un professionista dà il massimo ovunque sia, avevo raggiunto una maturità tale da rispettare il campionato che è al di sotto dell’Europa. Gli allenamentisempre intensi, con ...

GoalItalia : ? 'A Parma ho lasciato un lavoro a metà' ? 'La scelta della Cina? La migliore che potesse capitarmi' Graziano Pell… - _SiGonfiaLaRete : #Parma, #Pellè si (ri)presenta: “Penso di dovere dare di più a questa piazza” - Liggie_10 : @DiMarzio I tifosi del Parma quando si presenta sul dischetto - Liggie_10 : Tifosi del #Parma quando #Pellè si presenta sul dischetto - Emil_Parma : RT @AE_Italia: ??Non rimarremo a guardare in silenzio! Animal Equality Italia presenta denuncia alle procure competenti per i casi recenti… -