Parasite | Bong Joon-ho ha finito di scrivere il primo di due nuovi film | Ho il cervello diviso a metà

Dopo la vittoria di Parasite agli Oscar, Bong Joon-ho sta sviluppando due nuovi misteriosi progetti, uno in coreano e l'altro in lingua inglese. Dopo il successo di Parasite, il regista Bong Joon-Ho ha rivelato di avere appena concluso la sceneggiatura del primo di due nuovi progetti che seguiranno il film premiato con quattro Oscar. Bong Joon-ho ha confermato a Indiewire di aver passato il 2020 al computer per scrivere i due nuovi film che seguono Parasite confessando: "Mi sento come se stessi dividendo il mio cervello in due parti per scrivere le due sceneggiature."

