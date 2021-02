Paralimpici | Sabatini firma il record del mondo nei 100 metri categoria T63

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Ambraè la nuova primatista nei 100diT63. In occasione del World Para Athletics Grand Prix 2021, andato in scena a Dubai, la 18enne livornese ha fermato il cronometro a 14"...

I complimenti di Pancalli Non appena saputa la notizia dell'impresa firmata da, il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli si è subito voluto complimentare. "Con questa ...Al traguardo, l'azzurra ha preceduto le svizzere Elena Kratter (16,40) e Sofia Gonzalez (16,84): "Non posso essere più felice di così - ha dichiarato Ambra- ho fatto una buona partenza, poi ...Milano, 12 febbraio 2021 - Ambra Sabatini è la nuova primatista nei 100 metri di categoria T63. In occasione del World Para Athletics Grand Prix 2021, andato in scena a Dubai, la 18enne livornese ha f ...Con la gara al Grand Prix di Dubai la velocista Ambra Sabatini balza prepotentemente agli onori della cronaca conquistando subito l’attenzione mondiale con il record iridato di 14.59 sui 100 metri cat ...