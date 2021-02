Papa Francesco nomina Walter Ricciardi come membro della Pontificia Accademia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Papa Francesco ha nominato tra i membri ordinari della Pontificia Accademia per la Vita, Maria Chiara Carrozza, docente di Ingegneria Industriale alla Scuola Normale di Pisa ed ex ministro dell’Istruzione nel governo Letta, e Gualtiero Walter Ricciardi, direttore del Dipartimento di Scienze della Salute della Donna, del Bambino e di Sanità Pubblica presso l’Università Cattolica. Lo rende noto un Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede. Altri membri nominati: il reverendo Padre Paolo Benanti, docente Incaricato di Teologia Morale, Bioetica e Neuroetica alla Pontificia Università Gregoriana e suor Margarita Bofarull Bunuel, docente di Teologia ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021)hato tra i membri ordinariper la Vita, Maria Chiara Carrozza, docente di Ingegneria Industriale alla Scuola Normale di Pisa ed ex ministro dell’Istruzione nel governo Letta, e Gualtiero, direttore del Dipartimento di ScienzeSaluteDonna, del Bambino e di Sanità Pubblica presso l’Università Cattolica. Lo rende noto un BollettinoSala StampaSanta Sede. Altri membriti: il reverendo Padre Paolo Benanti, docente Incaricato di Teologia Morale, Bioetica e Neuroetica allaUniversità Gregoriana e suor Margarita Bofarull Bunuel, docente di Teologia ...

