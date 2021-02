Pallanuoto | Frecciarossa Cup 2021 | Stati Uniti-Italia 10-17 Per Campagna 400ma panchina festeggiata con un successo

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Festa grande per lana: dopo aver indossato per 409 volte la calottina della Nazionale da giocatore, con oro olimpico, mondiale ed europeo, più un argento iridato e due bronzi continentali, Sandroquesta sera ha tagliato il traguardo delle 400 panchine da commissario tecnico del Settebello, con cui vanta un argento ed un bronzo olimpici, due titoli mondiali, e due argenti ed un bronzo continentali. L’occasione è statanel match contro glivalido per laCup: l’questa sera ha vinto per 10-17 al temine di un incontro in equilibrio soltanto nel primo quarto. Prima del match, inoltre è stato ricordato con un minuto di raccoglimento Luca Mamprin, fisioterapista della Nazionale scomparso il ...

SkySport : ULTIM'ORA Pallanuoto, Frecciarossa Cup: Usa-Italia 10-17 Domani sera gli azzurri affronteranno la Spagna #SkySport #Pallanuoto #Italia - Valentino_Guidi : RT @fsnews_it: Si corre ad Alta Velocità persino in acqua ???? con la #Frecciarossa Cup, il triangolare internazionale di pallanuoto ??????? ch… - fsnews_it : Si corre ad Alta Velocità persino in acqua ???? con la #Frecciarossa Cup, il triangolare internazionale di pallanuoto… - UgoBaroni : RT @SkySport: Pallanuoto, il Settebello torna su Sky Sport: data e orari della Frecciarossa Cup ? - Fprime86 : RT @SkySport: Pallanuoto, il Settebello torna su Sky Sport: data e orari della Frecciarossa Cup ? -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Frecciarossa

FS News

Un altro passettino verso Tokyo. A Ostia, nellaCup, il Settebello travolge gli Stati Uniti: 17 - 10 (3.3, 5 - 2, 5 - 2, 4 - 3) con poker di Figlioli e triplette di Luongo e Bodegas. Match su buoni ritmi, campioni del mondo che ...CUP Giovedì 11 febbraio Stati Uniti - Spagna alle 20:00 Arbitri: Petronilli e Navarra Venerdì 12 febbraio Italia - Stati Uniti alle 20:30 in diretta su Sky Sport Uno HD e Sky Sport Arena ...Festa grande per la pallanuoto italiana: dopo aver indossato per 409 volte ... L’occasione è stata festeggiata nel match contro gli Stati Uniti valido per la Frecciarossa Cup: l’Italia questa sera ha ...Gli Azzurri affrontano Spagna e Stati Uniti in un triangolare al Paolo Acquatico di Ostia. Le gare venerdì 12 e sabato 13 febbraio in diretta tv su Sky Sport ...