"Palermo non fu solo cemento". La sfida dell'architettura nel boom edilizio. Il libro di Cuttitta (Di venerdì 12 febbraio 2021) "Palermo non solo cemento. Conoscere per ricordare" è il titolo del saggio dell'architetto Francesco Cuttitta. Il volume, pubblicato da Edizioni Ex Libris, ha la prefazione dell'avvocato Giovanni Immordino, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e l'introduzione dell'architetto Sebastiano Monaco. "L'arco degli anni presi in esame viene associato al 'cemento'". L'allora boom edilizio oggi generalmente analizzato, 'metaforizzato' e storicizzato. Obiettivo dell'architetto Cuttitta è allora dimostrare che anche a Palermo furono realizzate opere di 'architettura' e non di semplice edilizia. L'autore mostra e spiega le ristrutturazioni di immobili tali da essere tramandati alle future generazioni.

