Palermo, la precisazione di Aser Ventures: “Il nostro gruppo e Andrea Radrizzani non sono in trattativa per investimenti nel club rosanero in questo momento” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una cordiale chiacchierata interlocutoria ed espolrativa su più fronti, alla presenza dell'ex calciatore della Juventus e della Nazionale, Nicola Legrottaglie, profilo di fiducia e di riferimento del numero uno del club inglese che milita in Premier League.Palermo, prove di futuro: Mirri incontra Andrea Radrizzani a Milano. Il patron del Leeds interessato al club rosanero? I dettagliL'indiscrezione relativa all'incontro nelle scorse settimane a Milano tra il presidente del Palermo, Dario Mirri, ed patron del Leeds, (LEGGI QUI) nonchè fondatore e proprietario di Eleven Sports tramite l'asset Aser Ventures, Andrea Radrizzani, ha sortito una grande fervore sul piano mediatico incentrato sull'esistenza ... Leggi su mediagol (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una cordiale chiacchierata interlocutoria ed espolrativa su più fronti, alla presenza dell'ex calciatore della Juventus e della Nazionale, Nicola Legrottaglie, profilo di fiducia e di riferimento del numero uno delinglese che milita in Premier League., prove di futuro: Mirri incontraa Milano. Il patron del Leeds interessato al? I dettagliL'indiscrezione relativa all'incontro nelle scorse settimane a Milano tra il presidente del, Dario Mirri, ed patron del Leeds, (LEGGI QUI) nonchè fondatore e proprietario di Eleven Sports tramite l'asset, ha sortito una grande fervore sul piano mediatico incentrato sull'esistenza ...

WiAnselmo : #Palermo, la precisazione di Aser Ventures: 'Il nostro gruppo e Andrea Radrizzani non sono in trattativa per invest… - Mediagol : #Palermo, la precisazione di Aser Ventures: 'Il nostro gruppo e Andrea Radrizzani non sono in trattativa per invest… -