Palermo | Cappioli | “Il primo anno in C-1 e quella promessa a Perinetti Gol al Savoia? Ho un ricordo”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Massimilianosi tuffa nel portale dei ricordi.Valente: “Serve una reazione immediata, siamo indifendibili. Classifica? C’è solo una cosa da fare”L'ex centrocampista romano nel lutano 2000 fu il vero e proprio trascinatore di quelche ottenne la promozione in Serie B all'ultima giornata di campionato. I rosanero in quell'occasione superarono 1-0 l'Ascoli con la rete di Maggiolini e conseguentemente il Messina perse in casa dell'Avellino dopo aver fallito un calcio di rigore. Il classe '68 rinunciò alla Serie A pur di approdare in Sicilia, da lì divenne un vero e proprio idolo della tifoseria di casa, come ammette lo stesso nel corso dell'intervista rilasciata a 'Il Giornale di Sicilia'., Delio Rossi: “Squadra più forte che ho allenato. Dybala talento cristallino, a Ilicic dicevo sempre una cosa”"È stata ...