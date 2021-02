Palermo, Boscaglia pensa al cambio tattico: numeri offensivi da brividi, serve un cambio di rotta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il cambio modulo di mister Roberto Boscaglia non ha prodotto i frutti sperati.Palermo, Cappioli: “Il primo anno in C-1 e quella promessa a Perinetti. Gol al Savoia? Ho un ricordo”Il tecnico gelese a fine 2020 ha modificato l'assetto tattico del Palermo passando dal tanto caro 4-2-3-1 al 4-3-3 che, se all'inizio ha portato qualche risultato positivo, pian piano non ha concretizzato i piani tattici dell'allenatore. Dal punto di vista offensivo la compagine siciliana ha realizzato solo 4 reti in 7 gare disputate, sono addirittura peggiori i numeri se si parla di risultati essendo arrivata una sola vittoria condita da 4 pareggi e 2 sconfitte. Non è arrivato evidentemente il cambio di rotta e a questo punto lo stesso ... Leggi su mediagol (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ilmodulo di mister Robertonon ha prodotto i frutti sperati., Cappioli: “Il primo anno in C-1 e quella promessa a Perinetti. Gol al Savoia? Ho un ricordo”Il tecnico gelese a fine 2020 ha modificato l'assettodelpassando dal tanto caro 4-2-3-1 al 4-3-3 che, se all'inizio ha portato qualche risultato positivo, pian piano non ha concretizzato i piani tattici dell'allenatore. Dal punto di vista offensivo la compagine siciliana ha realizzato solo 4 reti in 7 gare disputate, sono addirittura peggiori ise si parla di risultati essendo arrivata una sola vittoria condita da 4 pareggi e 2 sconfitte. Non è arrivato evidentemente ildie a questo punto lo stesso ...

