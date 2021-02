Padre Pio, lettera aperta del figlio di Brunatto: “Non offendete sua memoria” (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Mio Padre ha vinto tutte le cause contro i suoi detrattori, quindi per favore, signor sindaco, lasci la storia agli storici”. Così François Brunatto, figlio di Emanuele Brunatto (1892-1965), tra i più noti discepoli di Padre Pio e appassionato difensore del frate di Pietrelcina da ogni accusa, si rivolge, con una lettera pubblica, al primo cittadino di San Giovanni Rotondo (Foggia), Michele Crisetti, e ai consiglieri comunali, difende la memoria del Padre dalle critiche sollevate sul suo conto nell’assemblea cittadina. “Devo dirle che molte persone sono rimaste scioccate dai commenti fatti su mio Padre sia dal consigliere di maggioranza Cusenza, che ha rasentato la calunnia, sia dai suoi stessi commenti, signor sindaco”, scrive ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Mioha vinto tutte le cause contro i suoi detrattori, quindi per favore, signor sindaco, lasci la storia agli storici”. Così Françoisdi Emanuele(1892-1965), tra i più noti discepoli diPio e appassionato difensore del frate di Pietrelcina da ogni accusa, si rivolge, con unapubblica, al primo cittadino di San Giovanni Rotondo (Foggia), Michele Crisetti, e ai consiglieri comunali, difende ladeldalle critiche sollevate sul suo conto nell’assemblea cittadina. “Devo dirle che molte persone sono rimaste scioccate dai commenti fatti su miosia dal consigliere di maggioranza Cusenza, che ha rasentato la calunnia, sia dai suoi stessi commenti, signor sindaco”, scrive ...

