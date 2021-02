(Di venerdì 12 febbraio 2021) Ladell’diha un nuovo Responsabile, il dottor Mauro Roncoroni, mentre la dottoressa Lara Ferrari è il nuovo Direttore della. Ambulatorio Parkinson all’diIl dottor Roncoroni, nato a Casnate con Bernate (Co) nel 1960, master in Direzione struttura sanitaria di II livello nel 2019 si è sempre occupato di td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Ospedale di Saronno, nuovi responsabili per Neurologia e Psichiatria. - varesenews : La psichiatria dell’ospedale di Saronno ha un nuovo responsabile, nominata la dottoressa Lara F - radioplaytime : #rdadioplaytime: Raccolta Firme Ospedale di Saronno - Obbiettivo Saronno - ilSaronno : Lara Ferrari è il nuovo direttore della Psichiatria dell’ospedale di Saronno - varesenews : Il dottor Mauro Roncoroni nominato primario di neurologia all’ospedale di Saronno -

La Neurologia dell'diha un nuovo Responsabile: il dottor Mauro Roncoroni. Nato nel 1960 a Casnate con Bernate (Como), laureato nel 1985, specializzato nel 1991, Master in Direzione struttura sanitaria ...E' attesa per oggi la sentenza nel processo bis di secondo grado a Laura Taroni, l'infermiera comasca dell'diaccusata di aver somministrato cocktail di farmaci letali a suo marito, nel 2013, e a sua madre, nel 2014. Nell'udienza di oggi, prima che i giudici entrassero in camera di ...È attesa nel primo pomeriggio di oggi la sentenza del processo d’appello bis nei confronti di Laura Taroni, ex infermiera dell’ospedale ...SARONNO – Bustocca di origini, saronnese d’adozione, la dottoressa Lara Ferrari è il nuovo direttore della Psichiatria dell’ospedale di piazza Borella. L’incarico a far data 1 gennaio 2021.