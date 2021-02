Omicidio nonna Rosina | svolta nelle indagini | arrestati figlia e nipote L’accusa è pesantissima

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 febbraio 2021) I carabinieri del Comando provinciale di Macerata hanno arrestato lae ildiCarsetti, la 78enne trovata senza vita la sera della vigilia di Natale a Montecassiano, in provincia di Macerata. Arianna Orazi ed Enea Simonetti, riporta Adnkrsonos, sono accusati di concorso involontario premeditato pluriaggravato. Coinvolto anche il marito 79enne della donna, Enrico Orazi, nei cui confronti, però, il giudice non ha disposto l’applicazione di misure cautelari. Ai tre il Procuratore della Repubblica, Giovanni Giorgio ed il sostituto procuratore Vincenzo Carusi, hanno contestato ulteriori reati, tra cui quello di concorso in simulazione della rapina dai suddetti denunciata come commessa da ignoto uomo mascherato. Il reato in questione, valutato dal Gip come provato a livello gravemente ...