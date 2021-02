Olimpiadi Tokyo 2020: si dimette il presidente del comitato Yoshiro Mori (Di venerdì 12 febbraio 2021) Yoshiro Mori, presidente del comitato olimpico giapponese, si è dimesso in seguito alle dichiarazioni sulla proposta di aumentare il numero di donne all’interno dell’assemblea, che l’83enne ex premier aveva definito “problematica” poiché, a sua detta, queste avrebbero la tendenza a “parlare eccessivamente”. Mori, dopo aver annunciato le dimissioni, si è scusato per le dichiarazioni da lui stesso definite “poco opportune”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021)delolimpico giapponese, si è dimesso in seguito alle dichiarazioni sulla proposta di aumentare il numero di donne all’interno dell’assemblea, che l’83enne ex premier aveva definito “problematica” poiché, a sua detta, queste avrebbero la tendenza a “parlare eccessivamente”., dopo aver annunciato le dimissioni, si è scusato per le dichiarazioni da lui stesso definite “poco opportune”. SportFace.

