Olimpiadi Tokyo 2020, presidente Mori si dimette dopo frasi sessiste (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il presidente del Comitato olimpico giapponese, Yoshiro Mori, ha confermato le proprie dimissioni all'apertura del consiglio direttivo a Tokyo. L'83enne ex premier era stato messo sotto accusa dopo le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ildel Comitato olimpico giapponese, Yoshiro, ha confermato le proprie dimissioni all'apertura del consiglio direttivo a. L'83enne ex premier era stato messo sotto accusale ...

repubblica : ?? Olimpiadi, commenti sessisti: si dimette il presidente di Tokyo 2020 Yoshiro Mori - aokikuchan : RT @RaiNews: Mori si è scusato per i suoi commenti 'poco opportuni', aggiungendo di non voler essere un ostacolo all'organizzazione dei Gio… - RaiNews : Mori si è scusato per i suoi commenti 'poco opportuni', aggiungendo di non voler essere un ostacolo all'organizzazi… - Affaritaliani : Olimpiadi di Tokyo, frasi sessiste: si dimette il presidente Mori - Adnkronos : #OlimpiadiTokyo, frasi sessiste: si dimette presidente -