Olimpiadi di Tokyo | il presidente Yoshiro Mori si dimette dopo scandalo su frasi sessiste

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Si è scusato in conferenza stampa perché le sue “osservazioni inappropriate hanno causato confusione” e ha deciso di rassegnare le dimissioni dadel comitato organizzatore delledi, già primo ministro del Giappone tra il 2000 e il 2001, lascia così l’incaricoche alcune sueavevano scatenato un putiferio internazionale. Parlando a una riunione online del Comitato Olimpico giapponese (Joc) la scorsa settimana,aveva dichiarato che le donne parlano troppo alle riunioni dei consigli di amministrazione. “Le riunioni del consiglio di amministrazione con molte donne richiedono più tempo”, aveva detto l’83enne ex primo ministro. Secondo i media locali, il ministro per le ...