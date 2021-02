Occhi lucidi per Renzi da Myrta Merlino, ma le reazioni sono dure: “Dovevi ritirarti” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sta facendo molto discutere l’intervento di questo venerdì di Matteo Renzi su LA7, in relazione alla trasmissione televisiva condotta da Myrta Merlino. In particolare, il fondatore di Italia Viva, visto da tutti come il principale artefice della recente crisi di governo (con relativa dipartita politica di Giuseppe Conte), a quanto pare ha ricevuto pesanti attacchi soprattutto sui social negli ultimi tempi. Argomento trattato anche durante la suddetta intervista, al di là del successo strategico della sua iniziativa (ovviamente dal punto di vita del diretto interessato). Cosa ha detto Renzi a Myrta Merlino sugli attacchi ricevuti Nonostante i sondaggi politici siano impietosi con Renzi, come osservato nei giorni scorsi, le dichiarazioni rilasciate a ... Leggi su bufale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sta facendo molto discutere l’intervento di questo venerdì di Matteosu LA7, in relazione alla trasmissione televisiva condotta da. In particolare, il fondatore di Italia Viva, visto da tutti come il principale artefice della recente crisi di governo (con relativa dipartita politica di Giuseppe Conte), a quanto pare ha ricevuto pesanti attacchi soprattutto sui social negli ultimi tempi. Argomento trattato anche durante la suddetta intervista, al di là del successo strategico della sua iniziativa (ovviamente dal punto di vita del diretto interessato). Cosa ha dettosugli attacchi ricevuti Nonostante i sondaggi politici siano impietosi con, come osservato nei giorni scorsi, le dichiarazioni rilasciate a ...

Noovyis : (Occhi lucidi per Renzi da Myrta Merlino, ma le reazioni sono dure: “Dovevi ritirarti”) Playhitmusic - - Rocco29051695 : @CucchiRiccardo @AnimatingPixels @90ordnasselA Risentendo la sua ultima diretta mi sono emozionato e occhi lucidi .… - 18settembre2020 : RT @virpix: Io non potrei essere più orgogliosa di te Tommy e non posso neanche immaginare come possa sentirsi mamma Armanda... mi vengono… - Styles94C : RT @virpix: Io non potrei essere più orgogliosa di te Tommy e non posso neanche immaginare come possa sentirsi mamma Armanda... mi vengono… - federicaborrom : RT @virpix: Io non potrei essere più orgogliosa di te Tommy e non posso neanche immaginare come possa sentirsi mamma Armanda... mi vengono… -