Nutella e Vespa Il made in Italy che batte il Covid

Ultime Notizie dalla rete : Nutella Vespa

La Nazione

Il fatturato globale di Ferrero supera i 12 miliardi. Piaggio sempre più leader delle due ruote in Europa... tenutasi venerdì contestualmente alla 15ª edizione del 'WorldDay' , sono già arrivate a ... come la '' della Piaggio e la 'Lettera 22' della Olivetti . La riprova negli annunci visibili ...Il made in Italy conquista l’Europa, con Ferrero e Piaggio in forte espansione all’estero anche nell’annata più difficile, quella della pandemia. Ferrero si è lanciata all’assalto del mondo del gelato ...Nutella, le monete create per il World Nutella Day dalla Zecca di Stato a ruba su eBay: in vendita a 3mila euro.