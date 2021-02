Nuovo governo | Draghi sale al Quirinale con la lista dei ministri

RobertoBurioni : Prima legge del nuovo governo: obbligo vaccinale per i sanitari. - vitocrimi : Il mandato che gli iscritti ci hanno conferito oggi è chiaro: il @MoV5Stelle sosterrà il nuovo governo. Lo faremo n… - c_appendino : Personalmente auspico la formazione del Governo e che il Movimento 5 Stelle ne faccia parte, facendo sentire la sua… - CarloneDaniela : RT @sostengo5: Ecco qua il nuovo governo. - sabrinatehilim : RT @Virus1979C: mentre renzi ci trascinava in una crisi di governo il covid l'abbiamo un po' dimenticato. oggi torna di nuovo protagonista.… -

Il grande giorno è arrivato. Mario Draghi salirà alle 19 al Quirinale per sciogliere la riserva e comunicare al presidente Sergio Mattarella la composizione del suo. Le forze politiche, consultate due volte dal premier incaricato sui contenuti programmatici, sono state tenute sostanzialmente "al buio" nella fase della scelta dei nomi. Ognuna ha ...Mario Draghi sta per sciogliere la riserva e accettare l'incarico di formare un: il terzo della legislatura dopo i due esecutivi guidati da Giuseppe Conte. Draghi sarà il presidente del Consiglio dei ministri . Il giuramento della squadra, nelle mani del presidente ...MILANO, 12 FEB - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude a 90 punti, mentre si attende l'incontro tra Mario Draghi e il Capo dello Stato Sergio Mattarella per la formazione del nuovo governo. Il rend ...Il presidente del Consiglio incaricato scioglie la riserva e consegna al presidente Mattarella l’elenco di chi lo affiancherà ...