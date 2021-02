(Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo il voto favorevole del popolo del web del M5S, ilè pronto a presentarsi. Tra oggi e domanisalirà al Quirinale per sciogliere la riserva. Ecco l’agenda delincaricato, con un possibile giuramento previsto già per sabato. In ogni caso entro lunedì ilsarà varato. Quali saranno i

c_appendino : Personalmente auspico la formazione del Governo e che il Movimento 5 Stelle ne faccia parte, facendo sentire la sua… - RobertoBurioni : Prima legge del nuovo governo: obbligo vaccinale per i sanitari. - lorepregliasco : Chi conosce i nomi dei ministri del nuovo governo? Draghi, Mattarella e i ministri scelti. - zazoomblog : Nuovo Governo Draghi: i prossimi passi del nuovo premier - #Nuovo #Governo #Draghi: #prossimi - agnese_pini : RT @siamonoitv2000: #Covid e #politica: le novità del nuovo #governo. Margherita De Bac @Corriere, @PaoloGraldi @LaStampa e @agnese_pini @q… -

Dopo il voto M5S sulla piattaforma a favore del: "Risultato non divide il Movimento" 'Non è una questione di persona, ma di scelte. Ora Draghi si trova a difendere gli interessi degli italiani e non della Bce. Mi auguro che questo ...... attacchi sistematici ai portatori della cultura rurale su tutti i mezzi di informazione, convocazioni delle sole associazioni animal - ambientaliste da parte delcon la costituzione su ...Milano, 12 feb. (Adnkronos) - "Una riforma sanitaria ormai è indispensabile" ed è "uno dei problemi che vorremmo venissero affrontati dal prossimo governo Draghi". Lo afferma la vicepresidente della R ...Nessun libera tutti, almeno per ora: il divieto di spostarsi tra Regioni, gialle, arancioni o rosse che siano dovrebbe essere prorogato oltre la scadenza, ...