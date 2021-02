Nuovo governo | Draghi al Quirinale | giuramento nel weekend

RobertoBurioni : Prima legge del nuovo governo: obbligo vaccinale per i sanitari. - vitocrimi : Il mandato che gli iscritti ci hanno conferito oggi è chiaro: il @MoV5Stelle sosterrà il nuovo governo. Lo faremo n… - lorepregliasco : Chi conosce i nomi dei ministri del nuovo governo? Draghi, Mattarella e i ministri scelti. - PMO_W : Mi arrivano voci confidenziali da parte di strutture in Lombardia che già fan circolari per abolire lo smartworking… - nickyangeli : Ancora poco e poi conosceremo finalmente questo nuovo governo,con i suoi ministri super competenti e di alto livell… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo governo

Ma è pressoché al buio ogni ipotesi sui nomi (come quella che vorrebbe alministero della ... Dal momento in cui Draghi scioglierà la riserva dipende quello del giuramento deltecnico - ...IlDraghi deve almeno raggiungere un'intesa programmatica per spiegare all'Ue in quale direzione e con quali provvedimenti le riforme dovrebbero procedere. E, il tutto deve esaurirsi in ...Nuovo governo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Palazzo del Quirinale il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. Il premier si è recato al ...Il professor Massimo Galli preoccupato per la variante inglese: "attesa impennata dei casi", evento non inatteso ma "corsa al colore giallo".