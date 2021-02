Nuovo governo, Draghi al Quirinale, Bianchi in pole per l’Istruzione: giuramento nel weekend (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il premier incaricato Mario Draghi è al Colle per sciogliere la riserva e, verosimilmente, leggere la lista dei ministri del governo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il premier incaricato Marioè al Colle per sciogliere la riserva e, verosimilmente, leggere la lista dei ministri del. L'articolo .

RobertoBurioni : Prima legge del nuovo governo: obbligo vaccinale per i sanitari. - vitocrimi : Il mandato che gli iscritti ci hanno conferito oggi è chiaro: il @MoV5Stelle sosterrà il nuovo governo. Lo faremo n… - lorepregliasco : Chi conosce i nomi dei ministri del nuovo governo? Draghi, Mattarella e i ministri scelti. - karamazovfamily : RT @CBugliano: ?? ASSUNTO UN DISOCCUPATO IN COMUNE Il nostro sindaco, sempre vicino alle persone con problemi occupazionali, ha assunto ogg… - EsteriLega : Trasferimento competenze dal MISE al MAECI mai completato, promozione commerciale all'estero ancora in mezzo al gua… -