Nuovo governo, Draghi al Quirinale, Bianchi all’Istruzione, Messa per l’Università: giuramento nel weekend (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il premier incaricato Mario Draghi ha sciolto la riserva e ha concordato con il presidente della Repubblica la lista del Nuovo governo. Il giuramento sarà domani alle ore 12.00. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il premier incaricato Marioha sciolto la riserva e ha concordato con il presidente della Repubblica la lista del. Ilsarà domani alle ore 12.00. L'articolo .

RobertoBurioni : Prima legge del nuovo governo: obbligo vaccinale per i sanitari. - vitocrimi : Il mandato che gli iscritti ci hanno conferito oggi è chiaro: il @MoV5Stelle sosterrà il nuovo governo. Lo faremo n… - lorepregliasco : Chi conosce i nomi dei ministri del nuovo governo? Draghi, Mattarella e i ministri scelti. - danieleviotti : In bocca al lupo al nuovo Governo #Draghi e in particolare ai ministri del #PD che però è l’unico partito che non h… - Lu_nik3 : L'unica cosa per la quale provare sollievo con questo nuovo governo è sapere di non avere a che fare con un pallone… -