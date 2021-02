Nuovo decreto Covid-19, ipotesi blocco spostamenti fra Regioni fino al 25 febbraio (Di venerdì 12 febbraio 2021) Proroga del blocco degli spostamenti tra le Regioni fino al 25 febbraio. E' quanto prevede la bozza di decreto legge Covid in ingresso in Cdm. La data della proroga sarebbe però ancora in discussione e fonti di governo non escludono modifiche al testo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 febbraio 2021) Proroga deldeglitra leal 25. E' quanto prevede la bozza dileggein ingresso in Cdm. La data della proroga sarebbe però ancora in discussione e fonti di governo non escludono modifiche al testo. L'articolo .

