Nuovo decreto Covid-19, blocco spostamenti fra Regioni fino al 25 febbraio: ok dal Consiglio dei Ministri (Di venerdì 12 febbraio 2021) Via libera del Consiglio dei Ministri, appena conclusosi a Palazzo Chigi, al dl che proroga lo stop agli spostamenti tra Regioni, anche di colore giallo, dal 15 al 25 febbraio. Lo si apprende da fonti di governo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 febbraio 2021) Via libera deldei, appena conclusosi a Palazzo Chigi, al dl che proroga lo stop aglitra, anche di colore giallo, dal 15 al 25. Lo si apprende da fonti di governo. L'articolo .

