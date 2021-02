Nuovo amore per Alessandra Sgolastra, l’ex fidanzata di Andrea Zenga (Di venerdì 12 febbraio 2021) Mentre l’ex compagno Andrea Zenga è nella Casa del Grande Fratello Vip, Alessandra Sgolastra sembra aver trovato un Nuovo amore. Il pubblico di Canale 5 non ha certo dimenticato la ragazza che partecipò a Temptation Island Vip insieme a Zenga e fece discutere per un flirt con il tentatore Andrea Cerioli. Alessandra si è mostrata su Instagram Stories con quello che sembrerebbe essere il suo Nuovo fidanzato. La Sgolastra appare in una foto su un’auto insieme al ragazzo in questione, mano nella mano. Non ci viene mostrato il volto di lui, ma Alessandra l’ha taggato: si chiama Luca Clementi. Ogni altra informazione su di lui resta sconosciuta al momento, dato che Luca ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Mentrecompagnoè nella Casa del Grande Fratello Vip,sembra aver trovato un. Il pubblico di Canale 5 non ha certo dimenticato la ragazza che partecipò a Temptation Island Vip insieme ae fece discutere per un flirt con il tentatoreCerioli.si è mostrata su Instagram Stories con quello che sembrerebbe essere il suofidanzato. Laappare in una foto su un’auto insieme al ragazzo in questione, mano nella mano. Non ci viene mostrato il volto di lui, mal’ha taggato: si chiama Luca Clementi. Ogni altra informazione su di lui resta sconosciuta al momento, dato che Luca ...

