Nuoto | raduno collegiale | ecco gli azzurri convocati al Centro di Preparazione Olimpica

Nuotomania : DA -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto raduno

Sportface.it

...8 km di, 180 km di bici, 42 km di corsa); mentre domenica 7 marzo si inaugura la stagione con ... Confermato anche per mese di luglio ilestivo di una settimana. Per informazioni contattare ...... 3,8 km di, 180 km di bici e 42 km di corsa, mentre domenica 7 marzo si inaugura la stagione ... Confermato anche per mese di luglio ilestivo di una settimana. Per informazioni contattare ...Fino a sabato 20 febbraio Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport), Stefano Nicetto (Fiamme Gialle/Team Veneto), Paolo Conte Bonin (Team Veneto), Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto) e Luca Dotto (Carabin ...Da domenica 14 a sabato 20 febbraio gli atelti Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport), Stefano Nicetto (Fiamme Gialle/Team Veneto), Paolo Conte Bonin (Team Veneto), Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto), ...