qn_giorno : #Sondrio, Novate Mezzola, uomo accoltellato in strada: indagano i carabinieri - MazzoniPit : Lago di Novate Mezzola -

Ultime Notizie dalla rete : Novate Mezzola

IL GIORNO

Sondrio, 12 febbraio 2021 - Un episodio dai contorni ancora tutti da chiarire si è verificato questa sera, giovedì 11 febbraio 2021, a. Nel piccolo paese della Valchiavenna un uomo di 40 anni è stato soccorso dai sanitari dell'ambulanza Cri all'altezza del civico 463 di via Nazionale. I soccorsi si sono resi necessari ...(Lombardia, Italia) Da Milano si sale verso Nord: si aggira il lago di Garlate, poi quello di Como da est, si attraversa la riserva naturale Pian di Spagna, e si cammina lungo le ...il 40enne è stato soccorso e trasportato in ospedale. Da chiarire cosa sia realmente accaduto e i motivi dell'aggressione ...La tragedia a Civo, in provincia di Sondrio (sulle Alpi Retiche). La persona a bordo della vettura è stata colpita dal masso che si è staccato dalla parete rocciosa ...