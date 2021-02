MoliPietro : Novantesimo anniversario di Radio Vaticana: papa Francesco sul web - circeanna : @aiiaco L'intervista alla figlia sarà per il novantesimo anniversario dalla nascita, immagino :) Non conoscevo tutt… - BenecomuneNet : RT @oss_romano: Uno strumento al servizio del #Papa. Il 12 febbraio di 90 anni fa nasceva la @Rvaticanaitalia. Riproduciamo stralci di un a… - francescocolucc : RT @oss_romano: Uno strumento al servizio del #Papa. Il 12 febbraio di 90 anni fa nasceva la @Rvaticanaitalia. Riproduciamo stralci di un a… - vaticannews_it : RT @oss_romano: Uno strumento al servizio del #Papa. Il 12 febbraio di 90 anni fa nasceva la @Rvaticanaitalia. Riproduciamo stralci di un a… -

Ultime Notizie dalla rete : Novantesimo anniversario

Avvenire

...a cura degli organizzatori - La città di Ferrara e l'Italia celebrano quest'anno il... Les Plaisirs et les jours", anch'essa programmata per celebrare l'boldiniano. ...La mostra, come ha spiegato Di Natale, si inserisce nei lavori del Comitato che si è costituito per celebrare ildalla morte di Boldini, per cui sono previsti oltre a questa ...Vi è capitato di ascoltare il messaggio commovente di papa Francesco per i novant'anni della radio vaticana? Il tema affrontato è toccante ...Contestualmente, a Ferrara si è deciso di allestire nella Sala dei Comuni del Castello Estense una piccola ma preziosa esposizione dedicata al tema della genesi del ritratto femminile, dal disegno al ...