“Notizia bomba, scatta la denuncia per Renzi”: la notizia sui 4 milioni alle fondazioni è del 2014 (Di venerdì 12 febbraio 2021) “notizia bomba, scatta la denuncia per Renzi“, questo è il taglio sensazionalistico con cui si presenta un meme che oggi si ripropone di bacheca in bacheca. Diciamo “ripropone” in quanto un contenuto del genere sa molto di già visto, e i nostri lettori ci chiedono di fare chiarezza. Approfondiamo insieme la storia dei 4 milioni versati alle fondazioni del leader di Italia Viva. notizia bomba: 4 milioni di euro girati alle sue fondazioni in maniera “oscura” scatta la denuncia per Renzi, ma nessun TG lo dice. Nessun TG ne parla Spoiler: il fatto è vero e documentato, ma se “nessun TG ... Leggi su bufale (Di venerdì 12 febbraio 2021) “laper“, questo è il taglio sensazionalistico con cui si presenta un meme che oggi si ripropone di bacheca in bacheca. Diciamo “ripropone” in quanto un contenuto del genere sa molto di già visto, e i nostri lettori ci chiedono di fare chiarezza. Approfondiamo insieme la storia dei 4versatidel leader di Italia Viva.: 4di euro giratisuein maniera “oscura”laper, ma nessun TG lo dice. Nessun TG ne parla Spoiler: il fatto è vero e documentato, ma se “nessun TG ...

