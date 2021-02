Non solo golden power. Chi è e cosa pensa Roberto Garofoli, nuovo sottosegretario a Chigi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roberto Garofoli è il nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri. Lo ha annunciato il premier incaricato Mario Draghi dopo aver sciolto la riserva al Quirinale. Presidente di sezione del Consiglio di Stato, Garofoli vanta una lunga carriera accademica e nelle istituzioni. 54 anni, nato a Taranto il 20 aprile 1966, ha ricoperto incarichi istituzionali in ben sei governi. Capo di Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze nel Governo Conte I e nel Governo Gentiloni, ha avuto lo stesso incarico con il governo Renzi. Con Pier Carlo Padoan alla guida del Mef, Garofoli ha coordinato il tavolo di lavoro congiunto con l’Anac che ha stilato la direttiva anticorruzione nelle società partecipate del Ministero. È stato inoltre Segretario generale della Presidenza ... Leggi su formiche (Di venerdì 12 febbraio 2021)è ilalla presidenza del Consiglio dei ministri. Lo ha annunciato il premier incaricato Mario Draghi dopo aver sciolto la riserva al Quirinale. Presidente di sezione del Consiglio di Stato,vanta una lunga carriera accademica e nelle istituzioni. 54 anni, nato a Taranto il 20 aprile 1966, ha ricoperto incarichi istituzionali in ben sei governi. Capo di Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze nel Governo Conte I e nel Governo Gentiloni, ha avuto lo stesso incarico con il governo Renzi. Con Pier Carlo Padoan alla guida del Mef,ha coordinato il tavolo di lavoro congiunto con l’Anac che ha stilato la direttiva anticorruzione nelle società partecipate del Ministero. È stato inoltre Segretario generale della Presidenza ...

