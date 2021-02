Noa | arriva il nuovo singolo “My Funny Valentine”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Esce oggi “My”, ildi Noa. La cantante israeliana di origine yemenita ha scelto stavolta il jazz per comunicare un messaggio universale, l'amore. E non poteva farlo senza Gil Dor, chitarrista con cui ha condiviso palchi e contesti differenziati. Ilprecede l'album “Afterallogy”.(ITALPRESS).

Adesso arriva la versione di My Funny Valentine, all'anagrafe Achinoam Nini, annata 1969, israeliana nata a Tel Aviv ma cresciuta a New York ('Abitavo nel Bronx, ecco perchè sono una tosta', dice sorridendo),