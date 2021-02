No alla Maturità 2021, la petizione supera le 60mila firme (Di venerdì 12 febbraio 2021) La petizione lanciata lo scorso anno su Change.org per annullare l’esame di Maturità ha superato le 60.000 firme. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 febbraio 2021) Lalanciata lo scorso anno su Change.org per annullare l’esame dihato le 60.000. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : alla Maturità Come fermare la diffusione della plastica: giornata di studio all'Insubria

...2020 - 2021 dedicati a promuovere la scelta di un percorso scientifico dopo la maturità. ... E dunque, la plastica e le enormi problematiche ecologiche relative alla sua dispersione in ambiente non ...

L'Umbria e la sfida degli ecosistemi dell'innovazione: Regione Umbria e Sviluppumbria presentano il nuovo avviso ricerca e sviluppo

La nostra regione infatti, con le sue dimensioni limitate, si presta alla realizzazione di ... premiando prodotti e/o processi caratterizzati da un elevato livello di maturità tecnologica e di rapida ...

