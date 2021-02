No al crocifisso durante gli esami a distanza È polemica per il regolamento dell’Università di Torino

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Ignazio Riccio Bufera suldell'ateneo. L'ira di Fratelli d'Italia: "È vergognoso: banditi dalle classi online i simboli religiosi" È scoppiata unadurissima contro l'Università diper il regolamentare stilato per glida svolgere online. Oltre a mettere in pratica tutte le metodologie tecniche per evitare che gli studenti possano copiare o usufruire di “suggeritori” ad hoc, nell’ateneo piemontese si è andati oltre. Hanno, infatti, deciso di vietare simboli religiosi o politici in video, scatenando proteste. L'allievo, mentre conferisce con i docenti, non può mostrare simboli di partiti, ma neppure il, né medaglie e oggetti religiosi. Se gli studenti hanno accettato le prescrizioni contro i "furbetti", ossia l'obbligo di tenere acceso il ...