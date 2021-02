Ninfa Plebea, Lucia Cara: che fine ha fatto Miluzza del film (Di venerdì 12 febbraio 2021) Curiosità su Ninfa Plebea di Lina Wertmuller, Lucia Cara: che fine ha fatto Miluzza del film, carriera e curiosità sulla pellicola. (screenshot video)Girato tra la Puglia e la Basilicata, in particolare a Spinazzola, Palazzo San Gervasio, Montemilone e Craco, Ninfa Plebea di Lina Wertmuller vede tra i protagonisti Stefania Sandrelli, nel ruolo di Nunziata, madre di Miluzza, la protagonista della pellicola, e un appena 25enne Raoul Bova, ai primi ruoli. Leggi anche –> Rocky, Carl Weathers: che fine ha fatto Apollo Creed L’attore romano aveva infatti esordito qualche anno fa in Mutande pazze, regia di Roberto D’Agostino, quindi aveva girato in quegli ... Leggi su ck12 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Curiosità sudi Lina Wertmuller,: chehadel, carriera e curiosità sulla pellicola. (screenshot video)Girato tra la Puglia e la Basilicata, in particolare a Spinazzola, Palazzo San Gervasio, Montemilone e Craco,di Lina Wertmuller vede tra i protagonisti Stefania Sandrelli, nel ruolo di Nunziata, madre di, la protagonista della pellicola, e un appena 25enne Raoul Bova, ai primi ruoli. Leggi anche –> Rocky, Carl Weathers: chehaApollo Creed L’attore romano aveva infatti esordito qualche anno fa in Mutande pazze, regia di Roberto D’Agostino, quindi aveva girato in quegli ...

Bookterapia1 : 12-02 #libri #staseraintv #dalibroalfilm #primaserata #film Fino a prova contraria iris h21:00 dal romanzo 'Prima d… - BovaSpain : RT @CieloTV: Un giovanissimo Raoul Bova pronto per farvi perdere la testa! Ninfa Plebea questa sera in prima visione alle 21:15 #Laprimavol… - CieloTV : Un giovanissimo Raoul Bova pronto per farvi perdere la testa! Ninfa Plebea questa sera in prima visione alle 21:15… -