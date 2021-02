Niente vacanze per gli inglesi. E non è un invito, ma un obbligo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Che gli inglesi non pensino a prenotare le vacanze e chi vuole andare nel Regno Unito stia bene attento alle regole. Non è un invito, ma un monito quello che viene dal governo britannico. Il ministro dei Trasporti, Grant Shapps, ha esortato i cittadini a non prenotare ancora le vacanze estive, né nel Paese né all’estero. La priorità l’ha data invece il premier Boris Johnson: «Proseguire la campagna vaccinale e accelerarla il più possibile». Leggi su vanityfair (Di venerdì 12 febbraio 2021) Che gli inglesi non pensino a prenotare le vacanze e chi vuole andare nel Regno Unito stia bene attento alle regole. Non è un invito, ma un monito quello che viene dal governo britannico. Il ministro dei Trasporti, Grant Shapps, ha esortato i cittadini a non prenotare ancora le vacanze estive, né nel Paese né all’estero. La priorità l’ha data invece il premier Boris Johnson: «Proseguire la campagna vaccinale e accelerarla il più possibile».

16centoinpiazza : se si fossero prese le misure necessarie, con mesi di tempo a disposizione, come il potenziamento dei trasporti, m… - ang777771 : @il_dipendente @matteosalvinimi Il mondo dei nullafacenti intrallazzari è vario, non è semplice definirne i tratti… - isabellamisceo : @nugellae Chi lo segue da prima di amici , come me, ha visto video e foto delle vacanze e non ha niente di cui vergognarsi - emme_di : Però la cosa non sembra aver impattato troppo la mobilità generale. L’unica flessione che si vede è dovuta alle vac… - vassilysortino : Niente vacanze di Pasqua, scuola fino a fine giugno e che ricomincia l'1 settembre. #Draghi non punta certo alla po… -