Niente ritorno in Italia per Schone: ufficiale la firma con l'Heerenveen (Di venerdì 12 febbraio 2021) Lasse Schöne è un nuovo giocatore dell'Heerenveen. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. 34 anni, l'ex centrocampista del Genoa era svincolato dopo aver risolto il contratto col club ligure lo scorso 7 gennaio. Si tratta di un ritorno in Frisia per il danese, che vi aveva giocato dal 2000 al 2006. L'accordo è valido fino al termine della corrente stagione.

