Nicola Morra indagato per le frasi pesanti dopo la scomparsa di Jole Santelli (Di venerdì 12 febbraio 2021) Avevano suscitato grande indignazioni le frasi riportate da Nicola Morra nei confronti degli elettori di Jole Santelli. Santelli MorraQualche mese fa il presidente della commissione antimafia Nicola Morra, all’indomani della scomparsa della governatrice della regione Calabria, Jole Santelli, aveva dichiarato che in un certo senso i calabresi si erano cercati quella situazione, quella cioè di restare al momento e per un po’ di tempo senza una guida politica in regione. Il motivo? Semplice secondo Morra, tutti sapevano della malattia della Santelli, morta prematuramente per un tumore, quindi avrebbero potuto non votarla e quindi non ritrovarsi in una ... Leggi su chenews (Di venerdì 12 febbraio 2021) Avevano suscitato grande indignazioni leriportate danei confronti degli elettori diQualche mese fa il presidente della commissione antimafia, all’indomani delladella governatrice della regione Calabria,, aveva dichiarato che in un certo senso i calabresi si erano cercati quella situazione, quella cioè di restare al momento e per un po’ di tempo senza una guida politica in regione. Il motivo? Semplice secondo, tutti sapevano della malattia della, morta prematuramente per un tumore, quindi avrebbero potuto non votarla e quindi non ritrovarsi in una ...

