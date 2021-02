Neymar ha perso la testa per una nota italiana che ha partecipato a L’Isola dei Famosi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Pare proprio che Neymar abbia una vera passione per le ragazze italiane. Qualche mese fa l’influencer Mikela Miki ha rivelato di aver scambiato qualche messaggio su Instagram con il famoso calciatore. “A un certo punto vedo che Neymar mi aveva guardato le storie, ma io non sapevo che mio fratello gli avesse scritto. Lui aspetta una settimana e poi però mi scrive. Da lì abbiamo cominciato a chattare e abbiamo parlato ogni tanto. Non è un sentirci troppo spesso, con lui ancora non si parla di frequentazione: c’è il Covid per adesso”. Il bel brasiliano però sembra abbia già messo gli occhi su un’altra italiana, anche lei influencer, Chiara Nasti. Molti follower della napoletana si sono accorti che sotto ad ogni sua foto c’è il like del calciatore e questo ha insospettito i più maligni. Adesso è arrivato il settimanale Chi a gettare ... Leggi su biccy (Di venerdì 12 febbraio 2021) Pare proprio cheabbia una vera passione per le ragazze italiane. Qualche mese fa l’influencer Mikela Miki ha rivelato di aver scambiato qualche messaggio su Instagram con il famoso calciatore. “A un certo punto vedo chemi aveva guardato le storie, ma io non sapevo che mio fratello gli avesse scritto. Lui aspetta una settimana e poi però mi scrive. Da lì abbiamo cominciato a chattare e abbiamo parlato ogni tanto. Non è un sentirci troppo spesso, con lui ancora non si parla di frequentazione: c’è il Covid per adesso”. Il bel brasiliano però sembra abbia già messo gli occhi su un’altra, anche lei influencer, Chiara Nasti. Molti follower della napoletana si sono accorti che sotto ad ogni sua foto c’è il like del calciatore e questo ha insospettito i più maligni. Adesso è arrivato il settimanale Chi a gettare ...

StraNotizie : Neymar ha perso la testa per una nota italiana che ha partecipato a L’Isola dei Famosi - infoitsport : Neymar ha perso la testa per Chiara Nasti: lei però lo snobba - infoitsport : 'Neymar ha perso la testa per Chiara Nasti', il clamoroso scoop di Chi - infoitsport : “Neymar ha perso la testa per Chiara Nasti, ma lei lo snobba” - fanpage : Neymar avrebbe perso la testa per l'influencer Chiara Nasti -