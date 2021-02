Newell Brands lancia profit warning | titolo in rosso

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) – Affonda sul mercato, che soffre con un calo del 6,62% dopo per aver rivisto al ribasso le stime degli utili. La casa madre di marchi tra cui Sharpie, Papermate e Rubbermaid, stima una EPS adjusted per il 2021 tra 1,55 ed 1,65 dollari, inferiore agli 1,70 dollari del consensus. Il quarto trimestre si è chiuso con utile netto di 127 milioni, pari a 30 centesimi per azione, in calo dai 794 milioni, (1,87 dollari per azione) registrato nello stesso periodo dell’anno precedente. L’utile per azione rettificato è stato di 56 centesimi, oltre ai 48 centesimi indicati dagli analisti. Le vendite sono aumentate del 2,5% a 2,689 miliardi anche in questo caso superiori al conensus (2,615 miliardi). L’andamento dinella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa ...