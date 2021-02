NEVE, ecco le emozioni che regala la meteo, sono uniche (Di venerdì 12 febbraio 2021) Per chi ama la meteorologia, scienza inesatta per eccellenza, l’estremo è uno degli elementi che fa scaturire forti emozioni. Chi ama la meteorologia, solitamente, ama visceralmente il freddo, ancor meglio (peggio per chi invece lo odia), se si tratta di gelo. Figuratevi quel che sta accadendo in questi giorni. Tutti a guarda le mappe di previsione, tutti a chiedersi se il gelo siberiano riuscirà a sfondare più del previsto. Sì, perché la previsione parla chiaro: il gelo arriverà. Arriverà portando NEVE? O arriverà col sole? Domande alle quali dovremo rispondere puntualmente, ma non oggi. La carte in tavola si stanno ancora mescolando e per un semplice motivo: l’aria gelida così potente è un’incognita incredibile per i modelli. A prescindere da NEVE o non NEVE, vivere certe ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Per chi ama larologia, scienza inesatta per eccellenza, l’estremo è uno degli elementi che fa scaturire forti. Chi ama larologia, solitamente, ama visceralmente il freddo, ancor meglio (peggio per chi invece lo odia), se si tratta di gelo. Figuratevi quel che sta accadendo in questi giorni. Tutti a guarda le mappe di previsione, tutti a chiedersi se il gelo siberiano riuscirà a sfondare più del previsto. Sì, perché la previsione parla chiaro: il gelo arriverà. Arriverà portando? O arriverà col sole? Domande alle quali dovremo rispondere puntualmente, ma non oggi. La carte in tavola si stanno ancora mescolando e per un semplice motivo: l’aria gelida così potente è un’incognita incredibile per i modelli. A prescindere dao non, vivere certe ...

