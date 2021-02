Neve anche a bassa quota, Strianese: “Necessario avere cautela” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNel week end e per metà della prossima settimana si prevede un brusco calo delle temperature, con possibilità di accumulo di Neve e ghiaccio sulle strade provinciali e regionali. Il territorio salernitano, come tutta la Campania, a partire da domani sabato 13 febbraio, sarà interessato da un intenso vortice di bassa pressione, che, interagendo con aria molto fredda di origine artico-continentale, genererà un’acuta fase di maltempo caratterizzata da copiose nevicate fino a quote di bassa collina o localmente di pianura. “È necessaria molta cautela – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – e ricordo a tutti il rispetto delle ordinanze 1029 e 1030, dello scorso novembre, con le quali la Provincia di Salerno ha disposto, ai sensi del Codice della Strada, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNel week end e per metà della prossima settimana si prevede un brusco calo delle temperature, con possibilità di accumulo die ghiaccio sulle strade provinciali e regionali. Il territorio salernitano, come tutta la Campania, a partire da domani sabato 13 febbraio, sarà interessato da un intenso vortice dipressione, che, interagendo con aria molto fredda di origine artico-continentale, genererà un’acuta fase di maltempo caratterizzata da copiose nevicate fino a quote dicollina o localmente di pianura. “È necessaria molta– dichiara il Presidente della Provincia Michele– e ricordo a tutti il rispetto delle ordinanze 1029 e 1030, dello scorso novembre, con le quali la Provincia di Salerno ha disposto, ai sensi del Codice della Strada, ...

disinformatico : Stampa disonesta e ingannevole: ci sono due auto che scivolano sul ghiaccio, ma il titolo su @LaStampa è 'la prova… - Tg1Rai : E' previsto un brusco abbassamento delle temperature per l'arrivo del vento gelido dal Nord. #Neve anche a bassa qu… - PeriferiamoNews : Maltempo, in Campania allerta neve anche a quota bassa - summerofciuccio : @iannetts70 Anche io aspetto neve e freddo da tempo. E quando arrivano? Domani che lavoro, mai una gioia. - tuttoggi : Che tempo fa Umbria Sabato. Tempo instabile al mattino con neve fino al piano su tutta la regione; fenomeni in ge… -