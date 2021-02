Nessuna riapertura palestre e piscine a marzo con il protocollo vociferato (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si parla tanto di riapertura palestre e piscine a partire da marzo, attraverso l’arrivo del nuovo DPMC che, secondo le indiscrezioni pubblicate anche da noi negli ultimi giorni, dovrebbe darci finalmente qualche libertà in più. Le categorie in questione, però, vengono spesso e volentieri sottovalutate, soprattutto in termini di costi di gestione. Per farvela breve, più sono restrittive le indicazioni da parte del Comitato Tecnico Scientifico (per quanto legittime dal punto di vista sanitario), più sarà complesso riprendere l’attività per le singole imprese. Per nulla scontata la riapertura palestre e piscine a marzo con il protocollo di cui si parla La questione relativa alla riapertura palestre ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si parla tanto dia partire da, attraverso l’arrivo del nuovo DPMC che, secondo le indiscrezioni pubblicate anche da noi negli ultimi giorni, dovrebbe darci finalmente qualche libertà in più. Le categorie in questione, però, vengono spesso e volentieri sottovalutate, soprattutto in termini di costi di gestione. Per farvela breve, più sono restrittive le indicazioni da parte del Comitato Tecnico Scientifico (per quanto legittime dal punto di vista sanitario), più sarà complesso riprendere l’attività per le singole imprese. Per nulla scontata lacon ildi cui si parla La questione relativa alla...

