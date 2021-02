Nella lista dei ministri c’è Brunetta con Di Maio: il governo Draghi è un’insalata mista immangiabile (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il commento di Massimiliano Cencelli, padre del famoso Manuale della lottizzazione della prima Repubblica, fotografa i ministri del governo Draghi in una frase icastica. “Nasce il governo del Vorrei ma non posso…”. In effetti, Super Mario, come uno chef stellato è stato costretto a cucinare col cibo in dispensa. Ma sono pietanze avanzate, che agli italiani già sono risultate indigeste. Tanto per capire il menu, restano al loro posto Luigi Di Maio, Luciana Lamorgese, Dario Franceschini, Roberto Speranza. E questo potrebbe bastare per capire che i superpoteri di Draghi hanno potuto poco contro l’avidità di Pd e M5s. La lista dei ministri del governo Draghi Alla fine, il presidente del Consiglio incaricato ha consegnato a ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il commento di Massimiliano Cencelli, padre del famoso Manuale della lottizzazione della prima Repubblica, fotografa idelin una frase icastica. “Nasce ildel Vorrei ma non posso…”. In effetti, Super Mario, come uno chef stellato è stato costretto a cucinare col cibo in dispensa. Ma sono pietanze avanzate, che agli italiani già sono risultate indigeste. Tanto per capire il menu, restano al loro posto Luigi Di, Luciana Lamorgese, Dario Franceschini, Roberto Speranza. E questo potrebbe bastare per capire che i superpoteri dihanno potuto poco contro l’avidità di Pd e M5s. LadeidelAlla fine, il presidente del Consiglio incaricato ha consegnato a ...

ilfoglio_it : Ci sono state sorprese e conferme nella composizione della squadra di governo da parte di Mario #Draghi. Ecco la li… - borghi_claudio : @RosSim80 @Lauragielle Innanzitutto essere dentro nella falsa lista dei supposti ministri serve a far accendere un… - AntoVitiello : #Tonali fuori per una borsite non ancora completamente guarita. Torna #Gabbia nella lista dei convocati - AndreaGaratti : RT @SecolodItalia1: Nella lista dei ministri c’è Brunetta con Di Maio: il governo Draghi è un’insalata mista immangiabile - ContiniVittorio : RT @SecolodItalia1: Nella lista dei ministri c’è Brunetta con Di Maio: il governo Draghi è un’insalata mista immangiabile -